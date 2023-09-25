Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
Kayseri-Malatya yolunda, bir otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri- Malatya yolunun 60'ıncı kilometresi Kamber mevkiinde meydana geldi.
OTOMOBİLDE 2 KİŞİ CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre O.G. yönetimindeki yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken otobüsteki 20 yolcu yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri AFAD yardımıyla yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.