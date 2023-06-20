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Son dakika haberi Otobüs ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Giriş: 20.06.2023 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Mersin'de otobüs ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Antalya'dan Adana istikametine giden Zümrüt Turizm firmasına ait Mehmet Nas idaresindeki otobüs, D-400 kara yolu hal kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan kamyon şoförü ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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