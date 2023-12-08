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        Haberler Dünya Ortadoğu Öldürülen Filistinli sayısı 17 bini aştı

        Son dakika haberi Öldürülen Filistinli sayısı 17 bini aştı

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:32
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        Öldürülen Filistinli sayısı 17 bini aştı
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 oldu

        BM: SAVAŞ, BİR BÖLGENİN YAŞANABİLİRLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAMALI

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirinin, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısı sonrası, "İsrail'in terörle mücadele iddiasıyla Gazze'deki tünellere tuzlu su basmayı planladığı yönünde haberler var. İsrail hükümeti bunu reddetmedi. Gazze topraklarını tuzla verimsizleştirecek ve su kaynaklarını yok edecek bu tür yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Böylesi yöntemler için şimdiden insanlık adına İsrail’e bir çağrınız var mı?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

        Çatışmaların her zaman uluslararası insancıl hukuk, insan hakları hukuku ve diğer uluslararası belgelere uygun yürütülmesi çağrısında bulunduklarını vurgulayan Laerke, "Bunun özelliklerinden biri de savaşın, bir bölgenin yaşanabilirliğini gelecek nesiller için tehlikeye atmayacak şekilde yapılmasıdır. Dolayısıyla bu endişeler, böyle bir operasyonu planlayan herkesin aklında yer etmelidir." şeklinde konuştu.

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