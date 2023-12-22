Amasya'da, Plevne Ortaokulu öğrencisi olan Çetin Çelebi (13), 15 Aralık'ta okul bahçesinde oyun oynadığı sırada fenalaştı.

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve durumunun iyiye gitmesiyle normal servise alınan Çelebi'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Aktaş, gazetecilere, diğer öğrencilerden Çetin Çelebi'nin bayıldığını duyduğunu, bunun üzerine müdahale etmek için hemen yanına gittiğini söyledi.

"NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİM"

Öncelikle nefes alıp almadığını kontrol ettiğini anlatan Aktaş, "Nefes almadığını fark ettim, kalp masajına başladım. 2-3 dakikalık kalp masajının sonucunda öğrencimiz nefes refleksini gösterir hale geldi. Fazla zaman geçmeden de sağlık ekipleri ulaştı" dedi.

"KENDİSİNE VE AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN"

Öğrencisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen Aktaş, "İnşallah en kısa zamanda aramıza döner. Ailesine, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Öğrencimiz gayet iyi, her geçen zaman biraz daha iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

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OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Aktaş, ilk yardım eğitiminin önemini bu olayda bir kez daha anladığını vurguladı.

Okul müdürü İbrahim Malkoç ise öğrencisine şifa dileğinde bulunarak, "40 yıllık eğitimciyim, ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Öğretmenlerimi ve öğrencilerimi göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Hastanede olan evladımız da sağlığına kavuşmak üzere. Temennimiz odur ki bir an önce sağlığına kavuşup aramıza döner." diye konuştu.

Öte yandan Aktaş'ın Çelebi'ye kalp masajı yaptığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.