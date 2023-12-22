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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...

        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...

        Amasya'da, okul bahçesinde kalbi duran 13 yaşındaki Çetin Çelebi, öğretmeninin kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Çelebi'nin durumunun iyiye gitmesiyle normal servise alındığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:14
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        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
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        Amasya'da, Plevne Ortaokulu öğrencisi olan Çetin Çelebi (13), 15 Aralık'ta okul bahçesinde oyun oynadığı sırada fenalaştı.

        FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ YARDIMINA KOŞTU

        AA'da yer alan habere göre baygınlık geçirdikten sonra kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi, fen bilimleri öğretmeni Hüseyin Aktaş yaptı.

        SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI YAPTI

        İlk yardım eğitimi bulunan Aktaş, Çelebi'ye önce suni teneffüs yaptı, ardından kalp masajı uyguladı. Bu müdahaleyle öğrencinin kalbi yeniden çalıştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekibince ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelebi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

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        TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

        Bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve durumunun iyiye gitmesiyle normal servise alınan Çelebi'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Aktaş, gazetecilere, diğer öğrencilerden Çetin Çelebi'nin bayıldığını duyduğunu, bunun üzerine müdahale etmek için hemen yanına gittiğini söyledi.

        "NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİM"

        Öncelikle nefes alıp almadığını kontrol ettiğini anlatan Aktaş, "Nefes almadığını fark ettim, kalp masajına başladım. 2-3 dakikalık kalp masajının sonucunda öğrencimiz nefes refleksini gösterir hale geldi. Fazla zaman geçmeden de sağlık ekipleri ulaştı" dedi.

        "KENDİSİNE VE AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN"

        Öğrencisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen Aktaş, "İnşallah en kısa zamanda aramıza döner. Ailesine, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Öğrencimiz gayet iyi, her geçen zaman biraz daha iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

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        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Aktaş, ilk yardım eğitiminin önemini bu olayda bir kez daha anladığını vurguladı.

        Okul müdürü İbrahim Malkoç ise öğrencisine şifa dileğinde bulunarak, "40 yıllık eğitimciyim, ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Öğretmenlerimi ve öğrencilerimi göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Hastanede olan evladımız da sağlığına kavuşmak üzere. Temennimiz odur ki bir an önce sağlığına kavuşup aramıza döner." diye konuştu.

        Öte yandan Aktaş'ın Çelebi'ye kalp masajı yaptığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        #Amasya
        #Son dakika haberler
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