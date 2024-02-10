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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!

        Son dakika haberi Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!

        İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti. Holding patronu Sedat Ocakçı'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira topladıklarını, 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savunduğu öğrenilmişti. İfadesinde, 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını ileri süren Ocakçı, kendisinin de mağdur olduğunu söylemişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:00 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:00
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        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
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