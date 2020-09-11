DHA

Sakarya'da maske takmayanlara para cezasının yanında karantina ve kitap okuma cezası da getirildi. Uygulamayı Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kentte koronavirüs salgınına yönelik yapılan denetimlere katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Kaldırım paylaşımında, "Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900´er TL idari para cezası verilmiş. 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir. Bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.