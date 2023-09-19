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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: O fotoğrafın detayı ortaya çıktı! - Haberler

        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!

        Yunanistan'da, Barış Boyun çetesi üyesi 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan önce çekildiği belirtilen son fotoğrafının detayları ortaya çıktı. İnfaz edilen 5 kişinin yer aldığı fotoğrafı, karede olmayan ve öldürülen 6'ncı kişi olan Barış Çağan'ın çektiği iddia edildi. Fotoğrafta yer alan ve öldürülmeyen 6'ncı kişinin ise evde kalan U.C. olduğu; U.C.'nin de olaydan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 19.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:33
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        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
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        Yunanistan'ın başkenti Atina’da, 11 Eylül günü meydana gelen silahlı saldırıda Barış Boyun çetesi üyesi 6 kişinin öldürülmesiyle ilgili Yunan polisi tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, öldürülen 6 kişiyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

        İKİ AYRI EVİ KULLANDILAR

        Ortaya çıkan detaylara göre öldürülen Barış Çağan, Doruk Ersu Büyüktunç, Abdurrahman Tekru, Burak Tahmaz, Ömer Kanza ve Ozan Kaan’ın bir ay önce sahte kimlikle Yunanistan’a kaçtığı iddia edildi. Elde edilen bilgilere göre 6 kişi Atina’da biri merkezde olmak üzere iki ayrı evde kaldı.

        SON FOTOĞRAFLARINI BARIŞ ÇEKTİ

        Biri otomobil, biri motosikletli iki grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölen 6 kişinin, olaydan önce çekilen fotoğrafının detayları da ortaya çıktı.

        Öldürülen Doruk Ersu Büyüktunç tarafından olaydan bir saat önce sosyal medyada yayınlanan fotoğrafı, karede yer almayan Barış Çağan’ın çektiği öğrenildi. Fotoğrafta yer alan 6 kişiden 5’i öldürülen isimler arasında yer alıyor.

        6’INCI KİŞİ KAYIP

        Fotoğrafın hemen ilk sırasında yer alan ve öldürülmeyen tek kişinin de bilgileri ortaya çıktı. İddialara göre Organize suç örgüt lideri Barış Boyun’a yakın olan isimlerden U.C. olduğu belirtildi.

        YUNAN POLİSİ ONU ARIYOR

        Fotoğraf karesi çekildikten sonra öldürülen 6 kişiyi yolculayan U.C.’nin evde kaldığı öğrenildi. İddialara göre U.C. olaydan sonra kayıplara karıştı. Yunan polisi, fotoğraf karesinde yer alan U.C.’yi de arıyor.

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        #Barış Boyun çetesi
        #Son dakika haberler
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