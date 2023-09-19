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Yunanistan'ın başkenti Atina’da, 11 Eylül günü meydana gelen silahlı saldırıda Barış Boyun çetesi üyesi 6 kişinin öldürülmesiyle ilgili Yunan polisi tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, öldürülen 6 kişiyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

İKİ AYRI EVİ KULLANDILAR

Ortaya çıkan detaylara göre öldürülen Barış Çağan, Doruk Ersu Büyüktunç, Abdurrahman Tekru, Burak Tahmaz, Ömer Kanza ve Ozan Kaan’ın bir ay önce sahte kimlikle Yunanistan’a kaçtığı iddia edildi. Elde edilen bilgilere göre 6 kişi Atina’da biri merkezde olmak üzere iki ayrı evde kaldı.

SON FOTOĞRAFLARINI BARIŞ ÇEKTİ

Biri otomobil, biri motosikletli iki grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölen 6 kişinin, olaydan önce çekilen fotoğrafının detayları da ortaya çıktı.

Öldürülen Doruk Ersu Büyüktunç tarafından olaydan bir saat önce sosyal medyada yayınlanan fotoğrafı, karede yer almayan Barış Çağan’ın çektiği öğrenildi. Fotoğrafta yer alan 6 kişiden 5’i öldürülen isimler arasında yer alıyor.

6’INCI KİŞİ KAYIP

Fotoğrafın hemen ilk sırasında yer alan ve öldürülmeyen tek kişinin de bilgileri ortaya çıktı. İddialara göre Organize suç örgüt lideri Barış Boyun’a yakın olan isimlerden U.C. olduğu belirtildi.

YUNAN POLİSİ ONU ARIYOR

Fotoğraf karesi çekildikten sonra öldürülen 6 kişiyi yolculayan U.C.’nin evde kaldığı öğrenildi. İddialara göre U.C. olaydan sonra kayıplara karıştı. Yunan polisi, fotoğraf karesinde yer alan U.C.’yi de arıyor.