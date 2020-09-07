Netflix, cinsel istismar tartışmasına yol açan, "Cuties" filmini Türkiye'de yayınlamayacağını açıkladı.

Radyo, Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda Netflix'e filmin katalogdan çıkarılması çağrısı yapmıştı.

RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar vermişti.

9 Eylül'de tüm dünyada yayına girecek olan Cuties filmi, Türkiye kataloğundan çıkarıldı.

Böylece film Türkiye'de gösterilmeyecek.