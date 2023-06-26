NATO'dan İsveç ve Türkiye açıklaması

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Litvanya’da yaptığı açıklamada, Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye ve İsveç arasında Brüksel’de üst düzey bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi.

Stoltenberg, toplantıya dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanlarının katılacağını ifade etti.

RUSYA'DAKİ OLAYLAR

Rusya'daki olaylara ilişkin de konuşan ve gelişmelerin yakından izlendiğini söyleyen Stoltenberg, "Rusya'daki durumu da takip ediyoruz. Hafta sonu yaşanan olaylar Rusya'nın iç meselesidir ve Başkan Putin'in Kırım'ı yasadışı ilhakı ve Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla yaptığı büyük stratejik hatanın bir başka göstergesidir" dedi.

Belarus'taki durumu da takip ettiklerini belirten Stoltenberg, "Savaş sona erdiğinde de Ukrayna'nın güvenliği için gerekli düzenlemeleri yapmalıyız ki tarih tekerrür etmesin. Belarus´taki durumu da takip ediyoruz. Rusya'nın nükleer silah konuşlandırılmasına dair açıklamasını kınıyoruz. Bu pervasızca ve sorumsuzca bir adımdır. Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir belirti görmüyoruz. Ancak NATO tetikte olmaya devam edecektir. Eğer Rusya bizi Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçirebileceğini düşünüyorsa, bunu başaramayacaktır. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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