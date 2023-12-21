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Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç-40” operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 376 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten operasyon hakkında açıklama yaptı.

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-40” Operasyonunda;

1️⃣ Ton 1️⃣5️⃣6️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve 1️⃣4️⃣ Milyon 2️⃣0️⃣0️⃣ bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi❗



3️⃣7️⃣6️⃣ şüpheli Zehir… pic.twitter.com/VvrDCY6n6G — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 21, 2023

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Batman, Yozgat, Afyonkarahisar, Hatay, Trabzon, Mersin, Konya, Gaziantep, Denizli, Diyarbakır, Manisa, Yalova, Kütahya, Adıyaman, Malatya, Antalya, Muğla, Isparta, Elazığ, Bolu, Mardin, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Kırıkkale, Çanakkale, Şırnak, Çorum, Siirt, Kırşehir, Zonguldak, Karaman, İstanbul, Aydın, Kahramanmaraş ve Van olmak üzere 47 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-40" Operasyonunda 376 şüpheli zehir taciri yakalandı.

YERLİKAYA: BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.