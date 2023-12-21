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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Narkogüç-40: 47 ilde 376 gözaltı

        Son dakika haberi Narkogüç-40: 47 ilde 376 gözaltı

        "Narkogüç-40" operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 376 şüpheli zehir taciri yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 08:24 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:27
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        Narkogüç-40: 47 ilde 376 gözaltı
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        Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç-40” operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 376 şüpheli zehir taciri yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten operasyon hakkında açıklama yaptı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Batman, Yozgat, Afyonkarahisar, Hatay, Trabzon, Mersin, Konya, Gaziantep, Denizli, Diyarbakır, Manisa, Yalova, Kütahya, Adıyaman, Malatya, Antalya, Muğla, Isparta, Elazığ, Bolu, Mardin, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Kırıkkale, Çanakkale, Şırnak, Çorum, Siirt, Kırşehir, Zonguldak, Karaman, İstanbul, Aydın, Kahramanmaraş ve Van olmak üzere 47 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-40" Operasyonunda 376 şüpheli zehir taciri yakalandı.

        YERLİKAYA: BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

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