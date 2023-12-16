Son dakika haberi Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0'lık bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD depremin yerin 29 km altında meydana geldiğini duyurdu
Giriş: 16.12.2023 - 20:56 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:17
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.33'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Fethiye ilçesinin 21,9 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 29,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.