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Haberler Dünya Son dakika: MSB: Sudan'daki 101 vatandaşımız yurda getirildi

Son dakika haberi MSB: Sudan'daki 101 vatandaşımız yurda getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan 101 vatandaşımız daha Türkiye'ye getirildi, tahliye operasyonunun Port Sudan kısmı tamamlandı.

Giriş: 28.04.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MSB: Sudan'daki 101 vatandaşımız yurda getirildi
HABERTURK.COM

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana yaşanan iç çatışmalar nedeniyle tüm ülkeler vatandaşlarını Sudan'dan tahliye etmek için operasyonlar düzenliyor.

Bugün 189 Türk vatandaşını Sudan'dan tahliye eden Milli Savunma Bakanlığı, 101 vatandaşın daha yurda getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Çatışmaların devam ettiği Sudan’dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU HDK KOMUTANIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile telefonda Türk vatandaşlarının tahliye sürecini görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Dagalu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin konular ele alındı.

Fotoğraf: AA

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