İğneada açıklarında tespit edildi! Karadeniz'de 2. Kâbus!

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.
İMHASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Cumartesi günü yaşanan ilk mayın imhasının ardından, olayla ilgili olarak bölgeye su altı savunma timleri sevk edildi. Mayının imhasına yönelik çalışmaların başladığı bildirildi. Bölgede balıkçılık faaliyetlerinin durduğu da öğrenildi.
"TUNA'NIN AKINTISI İSTANBUL'A DOĞRU"
Doç. Dr. Cihat Yaycı, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada serseri mayınlarla ilgili şunları söylemişti: "Bu mayınlar 30 kilogramlık mayınlar ve Allah korusun bir yakıt tankerine çarpması durumunda gerçekten İstanbul için çok büyük bir felakete neden olur. İstanbul Boğazı'nda, 1979 yılında yakıt tankeri Independenta patlamıştı ve zelzele gibi şehir sallanmıştı. Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'na başvurulması gerekir. Bu mayınlar 20 günde akıntıyla Boğaz'a geldi. 120 kiloluk olan mayınlar daha geç gelecek. Mayınları buraya getiren ise Tuna Nehri'nin akıntı yönü."
İLK MAYIN İKİ GÜN ÖNCE İMHA EDİLDİ
Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde, Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda yabancı bir cisim tespit edilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından imha edilmişti.
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