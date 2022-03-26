Boğaz'daki "cisim" teyakkuza geçirdi! MSB: "Emniyete alındı!"

DHA

Son dakika haberler... İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

MSB: CİSİM EMNİYETE ALINDI

DHA, AA ve İHA'da yer alan son dakika haberine göre Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından incelendi. Milli Savunma Bakanlığı, "Cisim emniyete alınmış, maksatlı müdahale başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

"TİCARİ GEMİ TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisme müdahale edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" bilgisi verildi.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yapılan inceleme nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

FIRTINA SONUCU ÇIPALARINDAN KURTULMUŞTU

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

CİHAT YAYCI PAŞA UYARIDA BULUNMUŞTU

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin 420 mayının Karadeniz'de sürüklendiğine ilişkin açıklaması endişe yaratmıştı. Doç. Dr. Cihat Yaycı Gün Başlıyor programında Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sorularını yanıtlamış ve şunları söylemişti.

İSTANBUL'A GELME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK" DEMİŞTİ

Doç. Dr. Cihat Yaycı, "420 mayından bahsediliyor, Ukrayna'nın liman önlerine Rusya'nın çıkarma yapmasını engellemek için mayınlama yaptığı iddia ediliyor. Bunu Rusya'nın değil, Ukrayna'nın yapmış olma ihtimali çok yüksek. Rus kuvvetleri çıkarma yapacaksa buraları mayınlamaz. Çıkarma yapılmasını önlemek isteyen mayınlama yapar.

"MAYINLAR 20 GÜNLÜK AKINTIYLA GELDİ"

Bu mayınlar 30 kilogramlık mayınlar ve Allah korusun bir yakıt tankerine çarpması durumunda gerçekten İstanbul için çok büyük bir felakete neden olur. İstanbul Boğazı'nda 1979 yılında bir yakıt tankeri patlamıştı ve zelzele gibi şehir sallanmıştı. Uluslararası Adalet Divanı'na başvurulması gerekir. Bu mayınlar 20 günde akıntıyla geldi. Demek ki mayınlar harekete geçti ve bunların 20 gün önce harekete geçtiğini söylememiz gerekir.

"BU GECE OLSA GEMİ GÖRMEYİP ÇARPABİLİRDİ"

Mayın arama tarama gemileri denizde koridor açarlar 5 bin - 10 bin metreliktir bunlar. Taranmış, temizlenmiş bir kanalda gemi seyredebilir ama Karadeniz'in her yerinde de bunlardan olabilir. Ayrıca mayın arama tarama gemisinin önden gitmesi, ticari geminin arkasından gitmesi gerekir. Mayın tarlasında yürümek gibi düşünün olayı. Bu olay gece olsaydı, bir gemi buna çarpar ve patlamayla batardı. Gemi patlama noktasından su alır ve gemiyi batırır. Füzeyle gemi batıramayabilirsiniz ama mayınla batırabilirsiniz.

"YAKIT GEMİLERİ BOĞAZDAN GEÇMEMELİ"

Akaryakıt, doğal gaz, sıvılaştırımış gaz gibi maddeleri taşıyan gemilerin boğazdan geçmesi de çok tehlikelidir. Bu konuda uyarmak gerekir. Rusya'nın yaptığı işgaldir ama Ukrayna'nın yaptığı da insanlık suçudur. Şu an Karadeniz mayın tarlasına dönmüş durumda. Biz Çanakkale Zaferi'nde 26 mayın kullandık, 420 mayından bahsediyoruz. Bunların Ukrayna tarafından sayılmış olunması, seri numarasının bilinmesi gerekiyor.

120 kiloluk olan mayınlar daha geç gelecektir. Şu an Rusya'nın bildirdiği iki tip mayın olduğu Karadeniz'de.

"TUNA'NIN AKINTISI İSTANBUL'A DOĞRU"

Tuna Nehri'nin akıntı yönü İstanbul Boğazı'na doğru. Bu mayınlar varsa ve sürükleniyorsa bu mayınların İstanbul Boğazı'na gelme ihtimali çok yüksektir ve bu çok tehlikelidir" ifadelerini kullanmıştı.