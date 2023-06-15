MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.