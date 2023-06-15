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Son dakika haberi MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

Giriş: 15.06.2023 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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