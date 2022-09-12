Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."