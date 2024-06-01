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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Mourinho KAP'a bildirildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Mourinho KAP'a bildirildi!

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:28
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        Mourinho KAP'a bildirildi!
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        Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
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        Dün tarihi bir gün yaşayan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, başkan Ali Koç’tan aldığı yetkiyle Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelerini yaklaşık 1 haftadır sürdürüyordu. Seçim çalışmaları dolayısıyla Türkiye’de bulunan Ali Koç da telekonferans yönetimiyle Portekizli teknik adam ile konuşarak, projelerini ve hedeflerini anlattı. Yapılan görüşmelerin ardından Jose Mourinho, 2+1 yıllık sözleşme konusunda ikna edildi.

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        MOURINHO FENERBAHÇE’NİN SON MAÇLARINI TAKİP ETTİ

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra başkan adayı Aziz Yıldırım’ın da teknik direktörlük için listesinde ilk sırada yer alan Jose Mourinho, uzun süredir Fenerbahçe’yi takip ediyor. Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı son maçları takip eden Portekizli teknik adam, kadro yapılanması hakkında da notlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe’de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.

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        İLK THY GETİRDİ

        Jose Mourinho, İstanbul'a nisan ayının ortasında THY'nin reklam çekimleri için geldi. Reklam filmi 9 Mayıs'ta yayına çıkarken Portekizli hoca ile ilk temaslar da bu dönemde başladı.

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        FLAŞ PAYLAŞIM

        Jose Mourinho, Instagram hesabından yolculuk hazırlığına dair bir fotoğraf paylaştı.

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