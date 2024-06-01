Son dakika haberi Mourinho KAP'a bildirildi!

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Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Dün tarihi bir gün yaşayan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, başkan Ali Koç’tan aldığı yetkiyle Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelerini yaklaşık 1 haftadır sürdürüyordu. Seçim çalışmaları dolayısıyla Türkiye’de bulunan Ali Koç da telekonferans yönetimiyle Portekizli teknik adam ile konuşarak, projelerini ve hedeflerini anlattı. Yapılan görüşmelerin ardından Jose Mourinho, 2+1 yıllık sözleşme konusunda ikna edildi.

MOURINHO FENERBAHÇE’NİN SON MAÇLARINI TAKİP ETTİ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra başkan adayı Aziz Yıldırım’ın da teknik direktörlük için listesinde ilk sırada yer alan Jose Mourinho, uzun süredir Fenerbahçe’yi takip ediyor. Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı son maçları takip eden Portekizli teknik adam, kadro yapılanması hakkında da notlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe’de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi. Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı Haberi Görüntüle

İLK THY GETİRDİ Jose Mourinho, İstanbul'a nisan ayının ortasında THY'nin reklam çekimleri için geldi. Reklam filmi 9 Mayıs'ta yayına çıkarken Portekizli hoca ile ilk temaslar da bu dönemde başladı. Dünyada manşetler Mourinho! Haberi Görüntüle

FLAŞ PAYLAŞIM Jose Mourinho, Instagram hesabından yolculuk hazırlığına dair bir fotoğraf paylaştı.