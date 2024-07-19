Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

REKLAM advertisement1

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye değerlendirmesini açıkladı. Buna göre kuruluş Türkiye’nin kredi notunu “B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu

Moody's tarihinde ilk kez Türkiye'nin kredi notunu tek seferde 2 kademe birden artırdı. Bunun yanında 11 yıl sonra Türkiye için ilk artırım kararını aldı. Moody's Mayıs 2013'te Türkiye'nin kredi notunu 'Baa3' seviyesine yükselterek 'yatırım yapılabilir' seviyeye çıkarmıştı.

Bugünkü kararla beraber ülkenin kredi notu üç büyük derecelendirme kuruluşu olan Fitch, S&P ve Moody's'in değerlendirmesinde yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında yer aldı.

REKLAM 'ORTODOKS PARA POLİTİKASI' VURGUSU Moody's tarafından bugün yapılan açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi. Bunun Türkiye'nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından ilk gözle görülür sonuçları verdiği kaydedilen açıklamada, "Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmeye başlaması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025'e doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine dair bize daha fazla güven veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

TCMB rezervlerinde yeni rekor Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı. Ayrıca sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi. BAKAN ŞİMŞEK: POZİTİF GÖRÜNÜM PROGRAMIMIZA DUYULAN GÜVENİ YANSITIYOR Moody's'in kararıyla ilgili X hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı! Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu. Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu.

Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı!



Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu.



Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not… pic.twitter.com/7O1cpeVqWQ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 19, 2024