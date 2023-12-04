MİT, PKK/YPG’nin Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki teknik cihaz ve drone sorumlusu olan Akif Amed kod Bager Öndeş'i, Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DRONE SORUMLUSUYDU

Bager ÖNDEŞ, üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmandı. Öndeş, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’nin teknik cihaz ve drone sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. Örgütün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği droneları geliştiriyordu. Geliştirdiği bu araçlarla güvenlik güçlerimize ve ÖSO/SMO’ya karşı eylemler düzenlediği için MİT’in hedef listesindeydi.