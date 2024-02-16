Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! Terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu öldürüldü!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
İRAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI
AA'da yer alan habere ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.
10 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRININ FAİLLERİNDEN
Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.
IRAK'TA DA BULUNMUŞTU
Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.
SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.