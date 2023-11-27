Mısır: Ateşkesin 2 gün daha uzatılması için anlaşmaya yakınız

Mısır: Ateşkesin 2 gün daha uzatılması için anlaşmaya yakınız

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Mısır'dan yapılan açıklamada "Katar ile birlikte yürütülen müzakerelerde Gazze'de ateşkesin 2 gün daha uzatılması için taraflarla anlaşmaya yakınız. Bu anlaşma 20 İsrailli ve 60 Filistinli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor" denildi.

Açıklamada ayrıca bugün için de rehine takasının planlandığı belirtilerek "Bugün 11 İsrailli ve 33 Filistinli rehinenin serbest bırakılması için görüşmelerimiz sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.