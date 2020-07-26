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Trabzon'da otomobilde oynayan 8 yaşındaki çocuk el frenini çekince 5 yaşındaki kardeşi Ramazan'ın ölümüne neden oldu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, acı olay, Trabzon'un Of ilçesi Taşhanpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Kurt'un iki çocuğu park halindeki araçta oyun oynamaya başladı. 5 yaşındaki Ramazan, bir süre sonra araçtan indi. Yaşar Kurt'un 8 yaşındaki diğer çocuğu, el frenini indirince araç hareket etti.

5 yaşındaki Ramazan, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Aile kaza nedeniyle büyük acı yaşadı. Çocuğun cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.