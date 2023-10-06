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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Son dakika haberi A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız ilk kez çağrıldı - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

        A Milli Futbol Takımımız'ın 12 Ekim'de Osijek'te Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:11
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        A Milli Futbol Takımımız'ın 12 Ekim’de Osijek’te Hırvatistan ve 15 Ekim’de Konya’da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

        Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk aday kadrosunu belirledi.

        Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan, 15 Ekim'de Letonya ile Konya'da oynanacak maçların aday kadrosu şu şekilde:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

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        Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

        Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

        Milliler, 8 Ekim Pazar akşamı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

        Not: Haber görseli İHA'dan alınmıştır. Haber içi görsel TFF'den alınmıştır.

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