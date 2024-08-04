Son dakika haberi Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
Milli boksörümüz Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 54 kilo yarı finalinde Güney Koreli Im Aeji'yi 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlı sporcu final maçına 8 Ağustos'ta çıkacak.
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale yükselerek gururumuz oldu!
Paris'teki North Paris Arena'da yapılan 54 kilo yarı final müsabakasında Güney Koreli Im Aeji'yi mağlup eden Fenerbahçe sporcusu milli boksör, adını Olimpiyat finaline yazdırdı.
İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı.
Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.
FİNAL MÜSABAKASI 8 AĞUSTOS'TA
Ay-yıldızlı sporcu finalde Çinli Yuan Chang'ın rakibi oldu. Hatice Akbaş ile Yuan Chang arasındaki altın madalya müsabakası 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de yapılacak.