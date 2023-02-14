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Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli: Sırayla ziyaret edeceğim

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya’da milletimle tek ses olacağım, sırayla ziyaret edeceğim" dedi.

Giriş: 14.02.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Bahçeli: Sırayla ziyaret edeceğim
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: "Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Binalar üzerimize düştü ama ışığın sönmediğini göstereceğiz. Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz.

Karanlığın ardında nice güneşler var. Savaşlara doğal afetlere, darbe teşebbüslerine karşı aynı cephede mücadele ettik.

"TABLO KAHREDİCİ BİR BOYUTTADIR"

Bu zor günleri birlikte aşmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'miz devasa bir afetin pençesindedir. Çetin bir sınavdan ve sınamadan geçiyoruz. Türk milleti nice badireyi atlatmıştır. Öyle bir felaketle yüz yüzeyiz ki fay hattının en az 3 metre hareket ettiği uzmanlarca ifade edilmiştir.

Karşımızda belirginleşen tablo kahredici bir boyuttadır. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Depremin odak derinliğinin 5 km olması yıkım tesirini daha da artırmıştır. Türkiye nüfusunun yüzde 15'i yıkım alanının etkisi altında kalmıştır.

"MİLLETİMİZİN YAŞADIĞI ACI BİZİM ACIMIZDIR"

İlk depremde hasar gören binalar ikincisinde tamamen yıkılmıştır. Yaralarımızı saracağız. Çelikleşmiş kardeşlik hissiyatımıza su vereceğiz.

Dava arkadaşlarımız il il ilçe ilçe köy köy yardım çağrılarına koştu. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Milletimizin yaşadığı her acı bizim acımızdır.

Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya’da milletimle tek ses olacağım, sırayla ziyaret edeceğim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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