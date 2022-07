Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde Mesut Özil, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde, Mesut Özil'in eşi Amine, kızı Eda ve kardeşi Mutlu Özil de yer aldı.

Törende konuşan Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir ve benim için ayrı anlamı olan bir gün. Mesut Özil'i biraz önce antrenmanda Başakşehir formasıyla gördüğüm zaman şu aklıma geldi, 2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğim röportajda kendisiyle bir gün Başakşehir'de yollarımız kesişir demiştim, bugün o rüyanın gerçekleştiğini görüyorum. Mesut yanımda. Mesut'a hoş geldin diyorum. Türk futbol tarihinde Türk oyuncu olarak Mesut'un kariyerine sahip olan başka bir oyuncu yok. Bugün Başakşehir ailesinin içinde olması bizim için ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in kısa tarihine rağmen önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Başakşehir, kurulduğu günden bugüne mütevazı yapısı ve profesyonel yönetim anlayışıyla futbola odaklanan ve futbol oynamak isteyen her önemli oyuncunun tercih ettiği bir kulüp. Başakşehir'in bu özelliği var. Mesut kardeşimle de görüştüğümde dün, kendisinin futbol oynamak istediğini, hatta kendisine iki yıllık anlaşma yapma teklifini ilettim, kendisinin 1+1 yapalım görüşü oldu, ona da saygı duydum. Onun kariyerini, yeteneğini konuşmanın bir anlamı yok. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile dün akşam antrenmanlara başlamış durumda, inanıyorum ki burada çok güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Kendisi, eşi, ailesi, annesi, çocuğu herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldin diyorum."

Göksel Gümüşdağ, Mesut'un sözleşme detaylarının sorulması üzerine ise "İki yıllık anlaşma teklif ettim ama kendisi bir yıl sonra tekrar konuşalım dedi. Ona da saygı duydum. Kendisine göre değerlendirme yapmıştır. Bizim için Mesut'la attığımız imza sadece formalite. O, bu ailenin bir parçası olarak geldi. Kendisi burada oynamak istediğini söyledi, kendisini futbola verebildiği sürece ki bunu istiyor. Umuyorum ki sözleşme sadece formalitedir, biz gereğini yaparız. Rakam konusunda ise hiçbir zaman bizim normal takım içindeki kriterleri aşmadan, takım arkadaşlarının üzerine çıkmadan orada fedakarlık yapmıştır, onun için de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Mesut Özil: "Hedefim sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak"

Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak. O yüzden doğru adreste olduğumu düşünüyorum. Hedefim Başakşehir'de elimden geleni sahada top oynayarak yapmak, takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmak. Transfer süreci iyi geçti, konuştuk, anlaştık, geldim. Tabii Fenerbahçe'yle de konuşup anlaştım. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, Medipol Başakşehir'de de 10 numaralı formayı giyeceğini açıklayarak, "Numara için de Berkay kardeşimle konuştuk. Önceden de tanıyorum, abi kardeş gibiyiz. Konuştuk, çok teşekkür ediyorum, saygı gösterdi numara 10'u bana verdi. Ona çok teşekkür ediyorum, en önemlisi sahada beraber olmak, birbirimize destek olmak, sahada mücadele edip takım arkadaşlarımla elimden gelen desteği vermek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'yle ilgili çok fazla konuşmak istemediğinin altını çizen 33 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

"Çok fazla Fenerbahçe'yle alakalı konuşmak istemiyorum artık, o konu benim için kapandı. Buraya mutlu olmak için geldim. Her zaman Fenerbahçeli olacağım, tüm camia her zaman destek verdi, hala da destek veriyor. Futbolda bazen olabiliyor, hedeflerin oluyor, mutlu olmaya çalışıyorsun bazen işler rast gitmiyor, yollar ayrılıyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim. Orada o şansı bulamadım. Emre hocayı uzun yıllardır tanıyorum, konuştuk, anlattı bana futbol düşüncelerini, çok hoşuma gitti. O yüzden Başakşehir'i tercih ettim. Her zaman demiştim, en büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı, Fenerbahçe sayesinde futbola alıştım. Futbolda her zaman her şey olabiliyor. Hedefim sadece burada huzurlu olmak, futbol oynamak, aile gibiler, keyif alacağımı düşünüyorum. Bir sene sonra yine başkanımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz."

Deneyimli futbolcu, fizik durumuyla ilgili bir soruya ise "İnsan kendisi çalıştığı zaman hocasız zor oluyor, elinden geleni yapıyor. Ama burada ekiplerle konuştuk, hocalarla konuştuk. Elimizden geleni yapacağız, hızlı şekilde sahada olabilmem için antrenmanlara başladık, çok iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda takımla antrenmanlara başlarım. Kariyerim boyunca her zaman zorluklarla buralara geldim. Yakın arkadaşlarım, ailem, biricik eşim ve kızım, onlar yanımda olduğu sürece kafa olarak rahat olurum. Bir işi yaptığımda severek yaptığım için problem yaşamayacağımı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Mesut, öncelikli hedefinin sağlıklı bir şekilde sahada olmak olduğunu da aktardı.

Yıldız futbolcu, transferiyle ilgili olumlu tepkiler aldığını aktararak, "Çok pozitif geri dönüşler geldi. Ben Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirdim, o da Başakşehir'di. Çok mutluyum. Tepkiler çok pozitif." ifadelerini kullandı.