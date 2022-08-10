Teknik direktör Belözoğlu'nun kendisine verdiği program doğrultusunda A Takım için hazırlıklarını sürdüren Mesut Özil, Rezerv Ligi'nde Kasımpaşa karşısında forma giydi.

33 yaşındaki futbolcu ilk 11'de görev alırken, turuncu-lacivertli takım sahadan ağır yenilgiyle ayrıldı. Başakşehir rezerv takımı, Kasımpaşa'ya 7-1 mağlup oldu.

Mesut Özil'in ilk 45 dakikada görev aldığı maçta Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mesut Özil 46. dakikada yerini Metehan Mollaoğlu'na bıraktı. İkinci yarıda farkı açan lacivert beyazlı ekip sahadan 7-1'lik skorla ayrıldı.

Mücadelede Başakşehir'in tek golünü 55. dakikada Muhammet Arslantaş kaydederken Kasımpaşa'nın gollerini ise 44, 66, 68 ve 90. dakikalarda Ali Sühan Demirel, 60. dakikada Oğuzhan Efe Yılmaz, 75'te Yasin Eratilla ve 80. dakikada Yusuf İnci kaydetti.