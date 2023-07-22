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        Messi ilk maçında sahnede

        Inter Miami forması giyen Lionel Messi, MLS'teki ilk maçının son dakikalarında enfes bir gole imza attı…

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 09:42
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        Messi ilk maçında sahnede
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        Major Soccer League ve Liga MX (Meksika Ligi) ekiplerini karşı karşıya getiren Leagues Cup organizasyonunun ilk haftasında Lionel Messi'nin yeni takımı Inter Miami ile Cruz Azul karşı karşıya geldi. Inter Miami mücadeleyi 2-1 kazandı.

        Cruz Azul'un tek golünü 65. dakikada Antuna kaydederken, Inter Miami'nin golleri 44. dakikada Taylor ve 90+4. dakikada Lionel Messi'den geldi.

        Inter Miami'nin yeni yıldızı Lionel Messi, ABD ekibinin forması ile çıktığı ilk maçta golle tanışmış oldu.

        Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Messi, "Maçta son bir şansım vardı ve her zaman yaptığım gibi şutumu çektim. Doğrudan kaleye gittiği ve kaleci kurtaramadığı için şanslıydım." ifadelerini kullandı.

        NBA yıldızı LeBron James de maçı tribünlerden takip etti.

        Geride bıraktığımız sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de geçiren Messi, ligde çıktığı 32 karşılaşmada 16 gol ve 16 asist kaydetmişti.

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