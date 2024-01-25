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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi

        TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:16
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        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
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        Meclis Genel Kurulunda çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesini içeren 7. maddesi kabul edildi.

        TBMM Genel Kurulu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeleri sürdürüyor.

        Teklifin 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verildi. Kabul edilen önergeyle söz konusu maddede yüzde 42,57 olarak yer alan SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

        Teklifin 7. maddesi kabul edilirken, Genel Kurulda maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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