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Van'ın Muradiye ilçesinde geçen cuma günü evde 2 çocuğuyla yalnız olduğu sırada saldırıya uğrayan ve kolu kırılan Bahar Ödül'ün şikâyetinin ardından saldırganlar yakalandı. Şüpheliler, Ödül'ün eşinin akrabaları çıktı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Olay geçen cuma günü akşam saatlerinde Van'ın Muradiye İlçesinde meydana geldi. Bahar Ödül saldırıya uğradıktan sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince mağdur Bahar Ödül'ün ifadesine başvuruldu.

Bahar Ödül ifadesinde, "Muradiye ilçesinde ikamet ettiğini, eşi Emrah Ödül'ün araç alım satımı işleriyle uğraştığını, eşinin Van merkezde bulunduğu bir gece, evinde iki çocuğuyla birlikte bulunduğu sırada, evine yüzlerinde eşarp ve kar maskesi bulunan 2 şahsın geldiğini, gelen şahısların eşi tarafından satışı yapılan bir araca ait olan 85 bin TL parayı istediklerini söyledi. Parayı vermek istemeyince saldırganlar tarafından darp edildiğini ve kolunu kırdıklarını ifade eden Bahar Ödül, paranın yerini öğrenen şahısların parayı aldıktan sonra evden kaçtıklarını belirtti.

Şikâyetin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği görevlilerince, alınan bilgiler çerçevesinde şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, olayın şüphelilerinin mağdurun eşinin akrabaları olan Ercan Ö. ve F.Ö. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ercan Ö. ise "Nitelikli Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.