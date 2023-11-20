Son dakika haberi Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 7 km, Kandilli'den yapılan açıklamada da yerin 5 km derinliğinde oluştu.
"OLUMSUZLUK YOK"
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.