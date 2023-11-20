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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! 20 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Son dakika haberi Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:06
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        Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 7 km, Kandilli'den yapılan açıklamada da yerin 5 km derinliğinde oluştu.

        "OLUMSUZLUK YOK"

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

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