Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

Filistin haber ajansı WAFA'da Abbas'ın açıklamasına yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

BİDEN GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Biden ile yarın gerçekleştireceği görüşmeyi iptal etti.

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurması üzerinden dış dünyadan tepkiler gelmeye başladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, "Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır." vurgusu yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: SALDIRIYI KINIYORUZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

ARAP BİRLİĞİ: SUÇLULARIN YANINA KÂR KALMAYACAK

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada yaptı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayan Ebul Gayt, paylaşımında "Hangi akıl hastası, savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar?" ifadesine yer verdi.

"Arap kurumlarının savaş suçlarını belgelediğini ve suçluların yaptıkları yanına kar kalmayacağını" vurgulayan Ebul Gayt, "Batı bu trajediyi derhal durdurmalı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

UNICEF'TEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

UNICEF, Gazzedeki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.

MISIR: EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Mısır, Gazze'deki Baptist Hastanesine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak yüzlerce masumun hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı.” ifadelerine yer verildi.

“Sivil tesislerin kasıtlı olarak bombalanmasının uluslararası ve insani hukukun ciddi bir ihlali olduğu” vurgulanan açıklamada, İsrail'e “Gazze Şeridi’ndeki halka yönelik toplu cezalandırma politikalarına derhal son verme” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, başta büyük ve nüfuz sahibi ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerden bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmesi ve bunları açıkça kınaması istendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’e “İnsani yardımları Gazze’ye ulaştırılabilmesi için Refah Sınır Kapısı’nın çevresini vurmaya son vermesi” çağrısında bulunuldu.

KANADA BAŞBAKANI: KABUL EDİLEMEZ

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Kanada Başbakan Justin Trudeau Gazze'deki saldırı korkunç, kabul edilemez.

ÜRDÜN: SAVAŞA DERHAL SON VERİLMELİ

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz

Ayrıntılar gelecek...