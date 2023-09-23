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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Osman Özköylü: "Görkem'in kaçırdığı pozisyon maçın kırılma anı oldu" - Pendikspor Futbol Haberleri

        Osman Özköylü: "Görkem'in kaçırdığı pozisyon maçın kırılma anı oldu"

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, son bölümde Görkem Bitin'in kaçırdığı pozisyonun maçın kırılma anı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 20:41 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:41
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        "Maçın kırılma anı..."
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        Osman Özköylü, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son dakikada gelen golle galibiyeti kaçırdıklarını dile getirerek, "Mağlup da olabilirdik. Yediğimiz golden sonra rakibin tehlikeli pozisyonları vardı. Maç boyu iyi oynamaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı önde olduğumuz için topu rakibe verdik. Yediğimiz golde rakibin şutu sonrası topu takip etmememiz bizi 2 puandan etti. Kötü oynamadık. İyi mücadele ettik. Görkem'in kaçırdığı pozisyon maçın kırılma anıydı. Ama futbolda böyle anlar var. Çocuklar elinden geleni yaptı. Midtsjö'nün sakatlanması bizim hoşumuza gitmedi. Antrenman eksikliği yaşıyor ama hazır olduğunda bize çok katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        İkinci yarı çok koştuklarını ve çok yorulduklarını aktaran Özköylü. "Gol de yorulmamızdan dolayı geldi. Biz her hafta daha iyi oynamaya çalışan bir ekibiz. Kamp görmeyen ve antrenman eksikliği olan çok oyuncumuz var. Oyuncularımızın hepsi iyi niyetli, bundan şüphem yok. Sonradan giren oyuncuların sahaya daha fazla enerji koyması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

        Akan oyunda henüz gol atamadıklarını hatırlatan Özköylü, "Tüm gollerimiz duran toptan ve penaltıdan. Aslında akan oyunda tehlikeli pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Bunun için uğraşıyoruz. Yeni kurulmuş bir takım olarak kazanma arzumuz ve çabamız çok güzel. Oyuncularımı ve Fatih Karagümrük takımını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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