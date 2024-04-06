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        Haberler Ekonomi Para Son dakika haberi Kredi kartında aylık azami akdi faiz oranı yükseldi - Para Haberleri

        Son dakika haberi Kredi kartında aylık azami akdi faiz oranı yükseldi

        Kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.04.2024 - 00:12 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:19
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        Kredi kartında aylık azami akdi faiz oranı yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.

        Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.

        Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e yükseldi.

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