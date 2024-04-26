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        Haberler Spor Diğer Bisiklet 'Kraliçe etabı'nı Frank van den Broek kazandı - Diğer Haberleri

        'Kraliçe etabı'nı Frank van den Broek kazandı

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kuşadası - Manisa (Spil Dağı) arasında koşulan 'Kraliçe etabı'nı DSM-Firmenich PostNL takımından 23 yaşındaki Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:53
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        'Kraliçe etabı'nı van den Broek kazandı
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        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 160.1 kilometrelik Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etabını DSM-Firmenich takımından Frank Van Den Broek 4 saat 09 dakika 59 saniye ile kazandı ve Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükselip Turkuaz Mayo'yu kaptı.

        İLK KEZ GENEL FERDİ KLASMAN BİRİNCİSİ DEĞİŞMEDİ

        TUR'un tırmanış etabına kadar ilk kez genel ferdi klasman birincisi değişmedi. Etaba başlarken DSM-Firmenich sporcusu Tobias Andresen Turkuaz mayonun sahibi idi. Gözler hiç şüphesiz etap sonuna çevrildi. Zira tırmanış etabını pek sevmeyen sprintçilerin yerine belki de bir başka sporcu Turkuaz mayoyu giyecekti. Nitekim Frank Van Den Broek Turkuaz Mayo'nun yeni sahibi oldu. Yine etaba başlarken beyaz ve kırmızı mayoların sahibi olarak Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn'u görmekteydik. Sprint mayosunu ise Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi taşıdı ve etap sonunda da onda kaldı.

        153 SPORCU START ALDI

        Saat 11.56'da Kuşadası Marina bölgesinden 153 sporcu start aldı. Bora Hansgrohe takımından Danny Van Poppel ile Novo Nordisk sporcusu Matyas Kopecky imza atmayınca yarış dışı kaldı. Starttan hemen sonra iki Astana sporcusu kaçtı. Önce 20, sonra 25 saniye arayı açtılar. 5 kilometre bile gidemeden peloton yakaladı. 21. kilometrede yine Astana'dan aynı sporcular Davide Ballerini ve Nicolas Vinokurov atak teşebbüsünde bulundu, peloton yine yakaladı. Etapta 25. kilometre geçildi ve sprint prim kapısına doğru bisikletçiler gelmeye başladı.

        SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

        36.2'nci kilometrede etabın ilk ve son sprint prim kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde açıklandı:

        1-Timothy Dupont (Tartelotto)

        2-Mauro Verwilt (Tarlelotto)

        3-Giovanni Lonardi (Polti Kometa)

        5'Lİ GRUP 3 DAKİKA FARK YAPTI

        Lonardi bu üçüncülükle sprint mayosunu da önümüzdeki etapta giymeyi garantilemiş oldu. Kapı geçildikten sonra hakemler ortalama hızın saatte 44 kilometre olduğunu açıkladılar. Etabın 53. kilometresinde Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck), Negasi Haylu Abreha (Q36.5), Petros Mengs (Beykoz Belediyespor), Nobert Banaszek (Mazowse), Ferit Can Şamlı (Spor Toto) gittikçe artan tempo ile arayı açtı son zaman farkı 3 dakika ile 2 dakika 30 saniye arasında gitti geldi. Yarışta 2 saat geride kaldı ortalama hız 43.3 kilometre.

        TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI

        Etabın 111.8 kilometresinde Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

        1-Feritcan Şamlı (Spor Toto)

        2-Petros Mengs (Beykoz Belediyespor),

        3-Jonas Rickaert (Alpecin Deceuninck)

        TIRMANIŞ PRİM SONUÇLARI

        Etabın 116.2'nci kilometresinde kategori 3'ten puan veren tırmanış prim kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde açıklandı:

        1-Petros Mengs (Beykoz Belediyespor)

        2-Jonas Rickaert (Alpecin Deceuninck)

        3-Feritcan Şamlı (Spor Toto)

        Kapı geçildikten sonra Feritcan Şamlı geri kalmasına rağmen büyük bir gayretle pedal çevirerek kaçış grubunu tekrar yakaladı. Şimdi finişe 34 kilometre kala beş sporcu pelotonun önünde pedal basmaya devam etti. Bu arada yarışın üç saati de geride kaldı ve ortalama hızın 41.6 olduğu açıklandı. Feritcan Şamlı yine güç kaybetti ve yakaladığı kaçış grubundan düştü. Polonyalı Norbert Banaszek de geride kalınca ön grupta üç sporcu devam etti.

        Finişe son 4 kilometre kala Astana takımından Ekvatorlu Harold Granizo Lopez atak yaptı. Kısa bir zaman farkı ile önde pedal basmaya başladı. Ancak o da finişe gelemedi. Frank Van Den Broek, Kudus Merhavi ile girdiği mücadeleden finiş çizgisini geçerek galip çıktı.

        6. ETAP SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

        Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu DSM-firmenich takımından Frank van den Broek elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

        Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk giydirdi.

        Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul takdim etti.

        Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Manisa Kaymakamı Fatih Genel giydirdi.

        TUR'A YARIN İZMİR (ÇEŞME) - İZMİR ETABI İLE DEVAM EDİLECEK

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın yedinci gün etabı olarak 125.4 kilometrelik İzmir (Çeşme) - İzmir etabı koşulacak

        TUR PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA BİTİYOR

        Geçtiğimiz pazar günü Antalya-Antalya etabı İle start alan 1.188 kilometrelik Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, pazar günü koşulacak 105.4 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı ile sona erecek.

        PAZAR GÜNKÜ START BEŞİKTAŞ'TA, FİNİŞ SULTANAHMET'TE

        İzmir etabından sonra tüm kafile kara ve hava yolu ile İstanbul'a transfer olacak. Pazar günü TUR'un startı saat 11.00'de Beşiktaş Meydanı'ndan verilecek. Bisikletçiler Avrupa ve Asya kıtalarını katedip çevre ilçeleri dolaştıktan sonra tahmini 13.30 sularında Sultanahmet Meydanı'nda finişi görecek.

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