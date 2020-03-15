HABERTURK.COM

Mersin'de 13 katlı apartmanın 8'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından kurtulmak için can havliyle balkon korkuluğuna asılan 32 yaşındaki Yasemin Özel'in düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma savcılıkça yürütülürken, Büyükşehir Belediyesi'nce de idari soruşturma başlatıldı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre cumartesi günü 15.27 sıralarında Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yer alan 13 katlı Doğa Plaza'nın 8'nci katında yangın çıktı. Salonu bir anda saran alevler ve yoğun dumandan paniğe kapılan Yasemin Özel, kendisini balkona attı. Bu sırada ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan 4 itfaiye aracından biri merdiven açtı. Ancak merdiven kısa kaldığı için 6. kat hizasına kadar çıkabildi. Yangın nedeniyle apartman önünde toplanan çok sayıdaki vatandaşın dehşetle izlediği olayda, balkon korkuluğuna tutunarak hayatta kalma mücadelesi veren genç kadın, daha fazla dayanamayarak kendisini boşluğa bıraktı. Yere düşen genç kadın yaşamını yitirdi.

ŞOKE EDEN İDDİLAR!

İddiaya göre, yangının 8'inci katta çıktığının anons edilmesine rağmen Mezitli İtfaiye Grup Amiri, bünyesinde 18 kata kadar çıkabilen 54 metrelik merdivene sahip son derece donanımlı aracı çıkarmak yerine ancak 6 kata ulaşabilen 18 metrelik merdivenli aracı çıkardı. Sonradan 54 metre merdivene sahip araç istendi ancak ağır tonajlı olduğu için gecikme yaşandı ve gittiği olay yerinde ise kurulması zaman aldığı için devreye giremeden feci olay yaşandı. Mezitli İtfaiyesi'nde brandanın ise envanterde olmadığı öne sürüldü.

ÇİFTE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ederken Büyükşehir Belediyesi'nce de idari soruşturma başlatıldı.

Olaydan sonra İtfaiye Daire Başkanı M.Bahtiyar Aydın'dan bilgi alan Genel Sekreter Vekili Olcay Tok yazılı açıklama yaptı. Mezitli Grup Amirliği'ne 15.27'de gelen ihbar üzerine, ekiplerin süratle yola çıkarak 15.30'da 4 araç 9 personelle olay yerine intikal ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Yangının sekizinci katta olması nedeniyle 4 personelimiz yangına içerden müdahale edebilmek için sekizinci kata çıkmıştır. Kapının çelik kapı ve çok kilitli olmasından dolayı kırılması zaman almıştır. İçeriye girdikten sonra rutin olarak kısa zamanda yangın kontrol altına alınmış, akabinde söndürülmüştür. Vatandaşımız 54 metrelik merdivene sahip itfaiye aracımız olay yerine intikal etmeden önce muhtemelen dumandan balkona çıkmış. Orada duman yoğunluğundan dolayı balkondan sarkmış ve 8. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmiştir. Bununla ilgili olarak ekiplerimizin kusurlu olup olmadığı ile ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, soruşturma neticesi kamuoyu ile paylaşılacaktır."

EKİPLER YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ İÇİN İNCELEME YAPTI

İtfaiyenin ihmali olduğu iddia edilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Oluşturulan bilirkişinin yapacağı incelemenin tamamlanmasıyla yangının çıkış nedeninin netlik kazanacağı ifade ediliyor.

YASEMİN ÖZEL TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren Yasemin Özel, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında Yenişehir ilçesi Çiftlik Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.