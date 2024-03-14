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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Konya'da eğitim uçağı düştü! 1 personel şehit!

        Konya'da eğitim uçağı düştü: 1 şehit!

        Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. MSB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:13
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        Konya'da eğitim uçağı düştü: 1 şehit!
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        Konya'da, Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı, saat: 12.51'de, iniş sırasında pist yakınında iş makinesinin üzerine düştü. Paraşütle atlayıp kurtulan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, iş makinesi operatörü uzman çavuş şehit oldu.

        İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT

        3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait olduğu belirtilen F5 eğitim uçağı, iniş sırasında piste yakın bölgede çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü. Pilot Ş.G. paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

        KAZA KIRIM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı pilot, tedbir amacıyla askeri helikopterle Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Kaza kırım ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

        MSB'DEN KAZA AÇIKLAMASI

        MSB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

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        KONYA VALİLİĞİ'NDEN PAYLAŞIM

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

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