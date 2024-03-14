Konya'da, Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı, saat: 12.51'de, iniş sırasında pist yakınında iş makinesinin üzerine düştü. Paraşütle atlayıp kurtulan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, iş makinesi operatörü uzman çavuş şehit oldu.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait olduğu belirtilen F5 eğitim uçağı, iniş sırasında piste yakın bölgede çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü. Pilot Ş.G. paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

KAZA KIRIM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı pilot, tedbir amacıyla askeri helikopterle Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Kaza kırım ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

MSB'DEN KAZA AÇIKLAMASI

MSB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.