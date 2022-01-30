KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın daveti üzerine Ankara'nın Beypazarı ilçesine geldi.
Tatar, Belediye önünde düzenlenen törenle karşılandı.
Belediye Başkanı Kaplan, Tatar'a ziyaretin anısına Türk bayrağının da aralarında olduğu hediyeler verdi.
"DOĞU AKDENİZ'İN SERHAT BEKÇİLERİYİZ"
Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, yakın geçmişte Kıbrıs'ta acı olayların yaşandığını hatırlattı.
Bu dönemde Atatürk’ün yaptığı savaşlardan ilham aldıklarını, toparlanıp bir devlet kurduklarını belirten Tatar, şöyle dedi:
"Bugün Doğu Akdeniz’de farklı düşünenler olabilir ama neticede bir Türk devleti vardır. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bizim yürekten bağlı olduğumuz Türk milleti, Türk ulusu vardır. Çünkü biz, Türk ulusunun, Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Doğu Akdeniz’in serhat bekçileriyiz. Buradaki kararlılığımızı da ilelebet devam ettireceğiz."
"KIBRIS'TA İKİ AYRI DEVLET VARDIR"
Özellikle başka milletlerin ve özellikle Rumların kendilerini asimile etmelerine asla müsaade etmediklerini vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu, Türk milletinin, Türk kamuoyunun, Türk hükümetinin, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet noktasına getirmemiz siyaseti büyük bir aşamadır ve Allah bize bunu nasip etti. Bunu savunuyoruz. Gerçekten de çok mesafeler katettik. Bizim tanınma aşamasında sıkıntılarımız olabilir, inşallah o da olacak ama bütün dünyaya haykırabiliyoruz: Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır, iki ayrı halk vardır, iki ayrı demokrasi vardır."
Türkiye’nin de Kıbrıs’ta uluslararası anlaşmaları olan hakları olduğunu vurgulayan Tatar, unutturmaya çalışanlara karşı bunları her zaman hatırlatmaları gerektiğini vurguladı.
Tatar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini yanlarında hissetmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.
İLÇEDEKİ DİĞER ZİYARETLER
Tatar, kent merkezindeki ziyaretinin ardından Hıdırlık Tepesi'ne geçti. Tatar, buradaki mesire alanı ve Kızak Şenliği'nin gerçekleştirildiği Kirazyanı Yaylası'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindekiler, kar araçlarıyla tur attı ve kızak kayanlarla sohbet etti.
Tatar, gezi kapsamında Karagöl Yaylası'nda düzenlenen yemekte de Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!