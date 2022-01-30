KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın daveti üzerine Ankara'nın Beypazarı ilçesine geldi.

Tatar, Belediye önünde düzenlenen törenle karşılandı.

Belediye Başkanı Kaplan, Tatar'a ziyaretin anısına Türk bayrağının da aralarında olduğu hediyeler verdi.

"DOĞU AKDENİZ'İN SERHAT BEKÇİLERİYİZ"

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, yakın geçmişte Kıbrıs'ta acı olayların yaşandığını hatırlattı.

Bu dönemde Atatürk’ün yaptığı savaşlardan ilham aldıklarını, toparlanıp bir devlet kurduklarını belirten Tatar, şöyle dedi:

"Bugün Doğu Akdeniz’de farklı düşünenler olabilir ama neticede bir Türk devleti vardır. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bizim yürekten bağlı olduğumuz Türk milleti, Türk ulusu vardır. Çünkü biz, Türk ulusunun, Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Doğu Akdeniz’in serhat bekçileriyiz. Buradaki kararlılığımızı da ilelebet devam ettireceğiz."

"KIBRIS'TA İKİ AYRI DEVLET VARDIR"

Özellikle başka milletlerin ve özellikle Rumların kendilerini asimile etmelerine asla müsaade etmediklerini vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu, Türk milletinin, Türk kamuoyunun, Türk hükümetinin, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet noktasına getirmemiz siyaseti büyük bir aşamadır ve Allah bize bunu nasip etti. Bunu savunuyoruz. Gerçekten de çok mesafeler katettik. Bizim tanınma aşamasında sıkıntılarımız olabilir, inşallah o da olacak ama bütün dünyaya haykırabiliyoruz: Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır, iki ayrı halk vardır, iki ayrı demokrasi vardır."

Türkiye’nin de Kıbrıs’ta uluslararası anlaşmaları olan hakları olduğunu vurgulayan Tatar, unutturmaya çalışanlara karşı bunları her zaman hatırlatmaları gerektiğini vurguladı.

Tatar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini yanlarında hissetmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

İLÇEDEKİ DİĞER ZİYARETLER

Tatar, kent merkezindeki ziyaretinin ardından Hıdırlık Tepesi'ne geçti. Tatar, buradaki mesire alanı ve Kızak Şenliği'nin gerçekleştirildiği Kirazyanı Yaylası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindekiler, kar araçlarıyla tur attı ve kızak kayanlarla sohbet etti.

Tatar, gezi kapsamında Karagöl Yaylası'nda düzenlenen yemekte de Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.