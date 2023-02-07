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Kızılay Başkanı Kınık, Habertürk TV yayınına bağlanarak son durumu değerlendirdi. Kan verme sürecinin devam etmesi gerektiğini belirten Kınık, "Beşik gibi sallanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar şöyle:

"Şu anda beşik gibi sallanıyoruz. Çok yaygın bir alanda tesirini gösterdi. Aynı anda arama kurtarma ekiplerimiz 5-6 bin noktaya müdahale etmek durumundalar. İntikallerde sıkıntılar yaşıyoruz. Sahada inanılmaz savaş veriyoruz.

"BÜTÜN KAPASİTEMİZ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ"

Arama kurtarma ekiplerimiz enkazın içindeler, bir taraftan üzerlerine kar yağıyor. Üstüne üstlük artçı depremler oluyor. Gerçekten büyük imtihandan geçiyoruz. Uluslararası kriz seviyesinde afet olduğu ilan edildi. Ulusal ve milli bütün kapasitelerimiz bölgeye seferber edildi.

Biz Kızılay olarak 1200 personelle sahadayız. 20 bini aşkın kişiden oluşan ekipler var sahada. Vatandaşlar da dişiyle, tırnağıyla bir canlı insana daha ulaşabilir miyiz diye çalışıyorlar. Biz beslenme, barınma ve kan hizmetleri üzerinde bir kuruluşuz. Kan ihtiyacımız çok fazlaydı. Sabah çağrı yaptık. Çağrımıza 40 bin kan bağışı geldi. Şu an Kızılay ekiplerimiz dinlenmeden çalıştılar.

Yarın ekipleri biraz dinlendireceğiz. Kanları tahlil edeceğiz. 11.00-12.00 gibi yeniden başlayacağız. Yaralı sayısı çok fazla.

"HATAY'DA İNTİKALDEN DOLAYI SORUN YAŞANIYOR"

Hastanelerde acil birimleri, yoğun bakım ünitelerinde hasarlar var. Şu anda yoğun şekilde yaralılar civar illere transfer ediliyor. Burada çalışan sağlık personeli de afetzede olduğu için onlar için çok zor süreç. Dışarıdan gelen hekimlerimiz burada hastanelerde. Yaralılar için sahra hastaneler de kuruluyor.

Tespit yapıldı, tamamına ulaşıldı, arama kurtarma planlaması yapıldı. Şu an ulaşılamayan bir nokta yok. Ulaşım tespiti yapılıyor, arama kurtarma ekipleri müdahaleyi sıraya alıyor. Özellikle Hatay'a intikalden kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Yıkılmış, hasar görmüş bina envanteri çıkarıldı.

5-6 bin binadan bahsediyoruz. Burada bir sıralamaya gidilmesi gerek. Dünyadan yardım onun için istendi. Biz de Kızılhaç aracılığı ile çağrıda bulundu. Şu anda hazırlananlar, yolda olanlar var. Yarın sahada daha çok sayıda içeriden ve yurt dışından gelen müdahale ekipleriyle arama kurtarma faaliyetlerinin olduğunu göreceğiz.

"BİR İMTİHANDAN GEÇİYORUZ"

72 saat çok kritik. O kadar yoğun şartlarda, bizi zorlayacak bir zaman dilimi oldu. Olabilecek ne kadar risk varsa hepsi üst üste girmiş durumda. Gerçekten bir imtihandan geçiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan ilk etapta iş insanlarımızdan, sanayicilerimizden yardım talep ediyoruz. 6-7 vilayetimize destek verebilecek depo noktaları tespit edildi.

Vatandaşlarımız çok samimi duygularla 'Arabamızın bagajına atalım getirelim' diye bu işe girilmemesi lazım. Yolda araçlar düştü, yaklaşık 50 metre fay kırığı vardı. Yollarda kar ve buz var. Ciddi hasarlar var. Vatandaşlarımız biriz daha sabretsinler. Gıda, ısınma, battaniye, mont, bot gibi ihtiyaçlarda vatandaşlarımızdan, iş insanlarımızdan yardım talep ettik.

Sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Hangi malzeme hangi standartlarda tamamını ilan ettik. İhtiyaç listesi yaygınlaştırılabilir. 4 bin 500 kan çalışanımız var. Gelen başvurularda değişik sebeplerle üç kişi geliyor, 1 kişiyi alabiliyoruz. Çok kısa süre içerisinde inanılmaz başarılı bir kan alındı. Bunu güvene almak zorundayız.

"ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"

Biraz sabır ve anlayış bekliyoruz. Eksikliklerimiz olacaktır, samimiyetle elimizdeki bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Üst üste binmiş iki büyük afeti yaşıyoruz. O kadar yaygın etki alanı var ki, gerçekten sabır ve işbirliğine ihtiyacımız var.

Bazen listelerin güncellenmesi gerekiyor. Muhtarlıklar, kaymakamlıklar, valiliklerde kriz masaları var. Vatandaşlarımız bu masaya başvuru yapıyor. Dijital ortamda başvurular alınıyor. Biraz önce Kahramanmaraş'ta Süleyman Soylu ile yaptığımız toplantıda, bireysel bilgileri alındıktan sonra insanlara cevap vermeye çalışılıyor. 6 bin küsur yıkılan bina kadar bir arama kurtarma ekibimiz aynı anda çalışması gerekiyor. Bu gerçekten çok çok zor."