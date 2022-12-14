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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu kararının ardından resmi temasları kapsamında gittiği Almanya'dan Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında açıklama yaptı.

"HİÇBİR CUMHURİYET HALK PARTİLİ GERİ ADIM ATMAZ"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun davasında halkın kimsesiz olmadığını vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.

CHP lideri şunları kaydetti: "Bugün hukukun adaletin katline şahitlik ediyoruz. Bugün akılını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. 6 yaşında sistematik tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun faillerini gözaltına bile almayan, 2 sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar. 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci yasakçı zihniyetiniz batsın sizin. Ama unuttuğunuz bir şey var. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, zorbalar karşısında sinmez, geri adım atmaz. Göreceksiniz, öğreneceksiniz bunu. Biz ant içtik ve dedik ki ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız."