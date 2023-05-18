'Kesik baş' cinayetinde flaş gelişme!

DHA'da yer alan habere göre Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormandaki çukurda çıktı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Derinleştirilen soruşturmada, geçen yıl mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş´in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı, ancak sonuç alamadı.

Sedat A. imzasını taşıyan ve 15 kadar isim barındıran ancak İbrahim Keleş tarafından yazıldığı tespit edilen, "Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş´i öldürdük´ ifadeleri bulunan notlar tarla ve jandarma karakoluna bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle birlikte İbrahim Keleş, tutuklandı.

TÜM SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

`Kesik baş´ cinayeti olarak anılan olayın Zonguldak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşması görüldü. Duruşma, 2 gün sürdü. Tutuklu sanık İbrahim Keleş, tutuksuz yargılanan eşi F.K., Cihan T., Ender T., İlyas A., Mevlüt T., Sedat A., Serkan T. ve Soner T. ile öldürülen Mustafa Keleş´in 5 çocuğu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, 9 sanık ile 5 tanık olmak üzere toplam 14 kişi dinlendi. Tüm sanıklar suçlamaları reddetti.

KARDEŞİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu tek sanık olan 64 yaşındaki İbrahim Keleş´in somut delil bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle tahliyesine, diğerlerinin ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.