Kayseri'de tur otobüsü devrildi

Kayseri'de tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.

Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Kayseri-Sivas kara yolu Sultanhanı mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.

Sağlık ekipleri, otobüsteki yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.

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