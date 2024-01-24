Son dakika haberi: Bursa'daki kayıp iki kardeşten haber var!

Son dakika haberi: Bursa'daki kayıp iki kardeşten haber var!

REKLAM advertisement1

Bursa'da, Türksever Ailesi'nin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur (14) ve Çektar Türksever (11), dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı.

AİLESİ POLİS MERKEZİNE BAŞVURDU

DHA'da yer alan habere göre baba Mehmet İhsan Türksever, saatin ilerlemesine rağmen henüz eve dönmeyen çocuklarının hayatlarından endişe ettiği gerekçesiyle, polis merkezine başvurdu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Kentteki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, iki kardeşin Gemlik'e gittiğini belirledi. Bunun üzerine Gemlik'te araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Uğur ve Çektar kardeşleri 36 saat sonra bir çay bahçesinde buldu.

AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kardeşlerin, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor! Haberi Görüntüle