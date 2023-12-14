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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki okul arkadaşını bıçakladı - Güncel haberler

        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!

        Kayseri'de, ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki S.D.'nin, bir inşaatın çatısında okul arkadaşı 13 yaşındaki T.Ş., tarafından bıçakla öldürülmesinin sebebi belli oldu. İki çocuk arasındaki tartışmanın ve cinayetin, "kelebek" diye tabir edilen bıçaktan kaynaklandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:16
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        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
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        Kayseri'de, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta, 12 Aralık'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi (12) bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.

        AİLESİ İHBARDA BULUNMUŞTU

        Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Durmaz.
        Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Durmaz.

        Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş. (13), ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

        KATİL ZANLISI ÇOCUK TUTUKLANMIŞTI

        Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanmış, Ş.K. serbest bırakılmıştı. Öte yandan kan donduran cinayetin nedeni de ortaya çıktı.

        "KELEBEK" İLE OKULA GİTTİ

        Alınan bilgiye göre, Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi T.Ş. (13), geçen hafta "kelebek" diye tabir edilen bıçakla okula geldi.

        BIÇAĞI VERMESİ İÇİN TEHDİT ETTİ İDDİASI

        AA'da yer alan habere göre okul arkadaşı S.D. (12), 12 Aralık'ta bıçağı kendisine vermesini istediği T.Ş'yi tehdit etti. S.D'nin bıçağı tekrar istemesi üzerine T.Ş, bıçağı okulun yakınındaki bir inşaata sakladığını, oraya gidince vereceğini söyledi.

        KAVGAYA NEDEN OLAN BIÇAKLA ÖLDÜRMÜŞ

        Aynı okulun öğrencisi Ş.K. de ikili arasındaki sorunu çözmek için S.D. ve T.Ş. ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde olayın yaşandığı inşaata gitti. T.Ş'nin, inşaatın çatısında çıkan tartışmada, söz konusu bıçakla S.D'yi öldürdüğü öğrenildi.

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        #kayseri
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