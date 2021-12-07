Kaşıkçı cinayetinin zanlısı Fransa'da yakalandı

Fransız polisinin verdiği bilgiye göre Al-Otaibi, Charles De Gaulle Havalimanı'ndan Riyad'a uçmak üzereyken tutuklandı.

4 Aralık'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan'da görüşmüştü.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada Cemal Kaşıkçı ile ilgili herhangi bir ifade kullanılmamıştı.

Macron'un Suudi Arabistan ziyareti, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2018 yılı sonrası Batılı bir ülke liderinin Suudi Arabistan'ı ilk ziyareti olmuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.