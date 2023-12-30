Kars'tan Erzurum'a gitmişlerdi... Kahreden gezi: 3 ölü!
Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin, Kars Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi
Erzurum'da kaza, Oltu ilçesinde meydana geldi. Arif Ö. idaresindeki otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan Tuğçe B. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
GEZMEYE GELMİŞLERDİ
Kazada hayatını kaybedenlerin Kars Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.