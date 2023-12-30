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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Kars'tan Erzurum'a gitmişlerdi... Kahreden kaza, araç şarampole devrildi: 3 ölü! Kars haberleri, Erzurum haberleri

        Kars'tan Erzurum'a gitmişlerdi... Kahreden gezi: 3 ölü!

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin, Kars Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:01 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:18
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        Kahreden gezi: 3 ölü! Kars'tan Erzurum'a gitmişlerdi!
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        Erzurum'da kaza, Oltu ilçesinde meydana geldi. Arif Ö. idaresindeki otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.

        2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada ağır yaralanan Tuğçe B. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        GEZMEYE GELMİŞLERDİ

        Kazada hayatını kaybedenlerin Kars Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #kars
        #Erzurum
        #Son dakika haberler
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