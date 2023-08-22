Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Karısını vahşice öldüren zanlı yakalandı! - Antalya haberleri

        Karısını vahşice öldüren zanlı yakalandı!

        Antalya'da, boşanma aşamasında olduğu 5 yıllık eşini çalıştığı zincir markette bıçaklayarak öldüren zanlı, yaşadığı mahallede Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Katil zanlısı koca M.Y.'nin geceyi makilik alanda geçirdiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karısını vahşice öldüren zanlı yakalandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da dün akşam saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana gelen olayda, tüp gaz ve petshop üzerine esnaflık yapan M.Y. (32) ile eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Y. (25) arasında tartışma yaşandı.

        KONUŞMAK İÇİN EŞİNİN YANINA GİTTİ

        Sümeyye Yavlak, 25 yaşında 1 çocuk annesiydi.
        Sümeyye Yavlak, 25 yaşında 1 çocuk annesiydi.

        İHA'da yer alan habere göre M.Y., öğle saatlerinde konuşmak için eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi.

        MARKETTE EŞİNİ BIÇAKLA KOVALADI

        İddiaya göre olumsuz cevap alan M.Y. marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete gelen M.Y., bir kez daha eşiyle konuşmak istedi. Markete giren M.Y., tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı.

        OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

        Büyük korku yaşayan iki kadın market çalışanı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        KAPIYI KIRIP DEFALARCA BIÇAKLADI

        Eşini saklandığı depoda bulan M.Y., kapıyı kırdıktan sonra genç kadını defalarca bıçakladı. Zanlı elinde bıçakla kaçarken, adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        KATİL ZANLISI ELİNDE BIÇAKLA KAÇTI

        Eşini öldüren Mehmet Yavlak.
        Eşini öldüren Mehmet Yavlak.

        Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elinde bıçakla kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

        EVİNE GİRMEK İSTERKEN YAKALADI

        Zanlının gidebileceği tüm adresleri takibe alan Cinayet Büro ekipleri, gece boyu çalışmalarını detaylı bir şekilde sürdürdü. Çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlıyı sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girmek isterken kıskıvrak yakaladı.

        GECEYİ MAKİLİK ALANDA GEÇİRMİŞ

        Geceyi Mazı Dağı çevresindeki makilin alanda geçirdiği öğrenilen M.Y., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Habertürk Anasayfa