Antalya'da dün akşam saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana gelen olayda, tüp gaz ve petshop üzerine esnaflık yapan M.Y. (32) ile eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Y. (25) arasında tartışma yaşandı.

KONUŞMAK İÇİN EŞİNİN YANINA GİTTİ

Sümeyye Yavlak, 25 yaşında 1 çocuk annesiydi.

İHA'da yer alan habere göre M.Y., öğle saatlerinde konuşmak için eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi.

MARKETTE EŞİNİ BIÇAKLA KOVALADI

İddiaya göre olumsuz cevap alan M.Y. marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete gelen M.Y., bir kez daha eşiyle konuşmak istedi. Markete giren M.Y., tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı.

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

Büyük korku yaşayan iki kadın market çalışanı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAPIYI KIRIP DEFALARCA BIÇAKLADI

Eşini saklandığı depoda bulan M.Y., kapıyı kırdıktan sonra genç kadını defalarca bıçakladı. Zanlı elinde bıçakla kaçarken, adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI ELİNDE BIÇAKLA KAÇTI

Eşini öldüren Mehmet Yavlak.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elinde bıçakla kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

EVİNE GİRMEK İSTERKEN YAKALADI

Zanlının gidebileceği tüm adresleri takibe alan Cinayet Büro ekipleri, gece boyu çalışmalarını detaylı bir şekilde sürdürdü. Çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlıyı sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girmek isterken kıskıvrak yakaladı.

GECEYİ MAKİLİK ALANDA GEÇİRMİŞ

Geceyi Mazı Dağı çevresindeki makilin alanda geçirdiği öğrenilen M.Y., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.