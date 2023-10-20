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        Haberler Dünya Son dakika haberi! Kanada, Hindistan’daki 41 diplomatını geri çekti - Dünya haberleri

        Kanada, Hindistan’daki 41 diplomatını geri çekti

        Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 00:12 Güncelleme: 20.10.2023 - 00:12
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        Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekti
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        Joly, düzenlediği basın toplatısında, Hindistan’daki 41 diplomatın aileleriyle birlikte geri çekildiğini belirterek, diplomatik dokunulmazlığın kaldırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu nedenle Kanada'nın karşı hamle yapmayacağını söyledi.

        Joly, Kanada’nın Hindistan’da kalan 21 diğer diplomatı için ise istisnalar yapıldığını kaydetti.

        Hindistan 6 Ekim’de, Kanada'nın ülkedeki diplomatik personelini azaltması konusunda ısrarcı olduğunu bildirmişti.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, haftalık basın toplantısında, iki ülkenin diplomatik temsil eşitliği konusunda müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek, Kanadalı diplomat sayısının azaltılacağını söylemiş ancak bunun için belirli bir zaman vermemişti.

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        NİJJAR'IN KANADA'DA ÖLDÜRÜLMESİ

        Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

        Kanadalı bir diplomat, 3 Ekim'de, Hindistan'ın ülkedeki 62 Kanadalı diplomattan 41'ini geri çekmesi talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #kanada
        #hindistan
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