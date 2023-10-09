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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü! - Sinop haberleri

        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!

        Sinop'ta, bir otomobilin, aynı yönde giden kamyona çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:04
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        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
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        Sinop'ta, İsa Memiş (60) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkiinde önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Otomobilde bulunan Kazım Biber ve Şükriye Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Ekiplerce yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü İsa Memiş ile Şennur Memiş ve Şengün Topal, sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

        2 KİŞİ DE HASTANEDE VEFAT ETTİ

        İsa Memiş ve Şengün Topal da burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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        #Sinop
        #Son dakika haberler
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