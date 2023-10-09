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Sinop'ta, İsa Memiş (60) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkiinde önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ Otomobilde bulunan Kazım Biber ve Şükriye Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Ekiplerce yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü İsa Memiş ile Şennur Memiş ve Şengün Topal, sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

2 KİŞİ DE HASTANEDE VEFAT ETTİ İsa Memiş ve Şengün Topal da burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.