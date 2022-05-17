Kameralara el sallamıştı! Tutuklandı!

DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da özellikle turistlerin çantalarını çalan hırsızlık şebekesine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.

LOKANTAYA GİRİP TURİST ARADILAR

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde suç ortağı ile birlikte dolaşan Beril G.K.'nın (18) yemek yerken kol çantalarını oturdukları sandalyeye asan turistleri kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde bir lokantaya giren şüphelilerin keşif yaparak turist aradıkları, bulamayınca ayrıldıkları görüldü.

11 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Polis yaptığı operasyonda Beril G.K.'yı Bakırköy'de gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri hırsızlık büro amirliğinde yapıldı. Şüphelinin daha önceden 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

3 HIRSIZLIĞIN FAİLİ OLDUĞU SAPTANDI

Şüphelinin Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de 3 turistin çantasının çalınma olayının faili olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

EL SALLAYARAK ADLİYEYE GİRDİ, TUTUKLANDI

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Beril G.K. el sallayarak gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.